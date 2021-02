A Yamaha is marad a MotoGP-ben 2026 végéig

A 2021-es szezon lesz a Yamaha 60. éve a versenyzésben, mivel anno 1961-ben debütáltak a világbajnokság mezőnyében. Ezen idő alatt összesen 17 egyéni bajnoki címet ünnepelhettek, kezdve Giacomo Agostini 1975-ös diadalával. Legutóbb Jorge Lorenzóval sikerült elhódítaniuk a bajnoki címet még 2015-ben.

„Ami a MotoGP-hez való elköteleződést illeti, a Yamaha már a 60. évét ünnepli a versenyzés csúcsán. Ez azt jelenti, hogy már 1961 óta itt vagyunk, ez pedig csak öt-hat évvel az után történt, hogy a cég maga egyáltalán megszületett” – mondta Lin Jarvis, a Yamaha csapatának vezetője.

Ezzel tehát biztossá vált, hogy ők is megkötötték a megállapodást a Dornával, így a következő öt idényben is ott lesznek majd a motoros királykategória mezőnyében. A Yamaha ezzel a Ducatihoz, a KTM-hez és a Hondához csatlakozott, miközben vélhetően a Suzuki és az Aprilia is aláír majd a sorozattal.

Ami pedig a független istállókat illeti, az LCR és a Gresini is megejtette már a maga hivatalos bejelentését arról, hogy maradnak. A Yamaha jelenleg a Petronas SRT-t támogatja gyári motorokkal, Jarvis pedig megerősítette, hogy tárgyalni fognak majd az SRT-vel és Valentino Rossi VR46 elnevezésű csapatával is a lehetséges jövőről.

Áprilisban vagy májusban kezdődhetnek meg ezek a megbeszélések Jarvis elmondása szerint, aki elégedett az SRT eddigi munkájával. Hogy mi lesz a VR46 sorsa, az attól is függ, hogy fel akarnak-e lépni jövőre a MotoGP-be. Ha ez megtörténne, akkor a Yamaha őket is támogathatná.

