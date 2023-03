A Yamaha F1-es stílusú hátsó szárnyat fog tesztelni Portugáliában

A tavalyi Brit Nagydíjon a Ducati mindenkit meglepett azzal, hogy előállt az úgynevezett „sztegoszaurusz” hátsó szárnnyal, amely több vertikális elemből állt a motoros ülése mögött. A tavalyi év végére aztán ez a megoldás szinte mindenkinél felkerült a versenygépekre.

Sepangban azonban a Yamaha volt az egyetlen olyan márka, amely semmilyen hátsó aerocsomagot nem rakott fel az új motorjára. Ez viszont nem jelenti azt, hogy lemondtak volna erről a területről, ezt pedig jól példázza, hogy Portugáliába kétféle megoldással is készültek: egy sztegoszauruszos dizájnnal, valamint egy F1-es stílusúval.

Az F1-es megoldással a Yamaha valami mást szeretne elérni, mint amit a Ducati csinál a maga innovatív fejlesztésével, és ennek lényege, hogy a motor jobban forduljon a kanyarokban. „Két alkatrészt is tesztelnünk kell, de csak két napunk lesz rá, szóval nem tudom, lesz-e mindenre idő” – mondta Massimo Meregalli az Autosportnak.

„Az a szárny viszont nem része a homologizálni kívánt csomagnak, szóval későbbre is hagyhatjuk.” A japánok számára pedig most nem is a motor hátsó része jelenti a fő beszédtémát, hanem inkább az első fele, melynek koncepcióját mindenképpen véglegesíteniük kell az idénynyitó előtt.

„A következő két nap során fontos döntést kell meghoznunk a külső burkolat kapcsán. A sepangi tesztet követően a versenyzőink azt mondták, hogy halasszuk el a döntést Portimaóig. A tél folyamán a csapat rengeteget dolgozott a gyárban, és a Yamahánál töltött éveim alatt sosem láttam, hogy ennyi alkatrészt teszteltünk volna” – folytatta Meregalli.

„Több elülső burkolatot is kipróbáltunk, melyeknek eltért a középső része, de a mostani teszt végére döntést kell hozni a homologizáció miatt.” Az aerodinamika mellett a Yamahát még az M1-es egykörös tempója is aggaszthatja, hiszen az Fabio Quartararo szerint „rémálomszerű” volt a múlt hónapban.

Most már tényleg nagyon közel van az új szezon kezdete, az Aprilia pedig utolsó gyári istállóként nemrég leleplezte 2023-as motorját.