Mint ismert, Franco Morbidelli kedden egy edzésbaleset következtében még tovább rontotta a már korábban is sérült bal térdének állapotát, így nem tud részt venni a hétvégén megrendezésre kerülő Holland TT-n.

Ma pedig a Yamaha bejelentette, hogy ki ugrik be Morbidelli helyére: az amerikai WSBK-pilóta, Garrett Gerloff kap lehetőséget a Petronas SRT motorján. Tavaly eredetileg Gerloff ugrott volna be Rossi helyére is, viszont erre végül nem volt szükség a Doktor negatív koronavírus-tesztje miatt.

Gerloff ekkor csak a pénteki napon hajthatta meg a gyári Yamahát, viszont ez alatt az idő alatt is sikerült bizonyítania, jól alkalmazkodott a változó körülményekhez, ráadásul mindezt egy olyan motoron és gumin mutatta be, amelyekkel korábbról nem volt tapasztalata.

És mivel a World Superbike-ban ezen a hétvégén nem rendeznek fordulót, így nem gördül akadály az amerikai versenyző MotoGP-s debütálása elé, amit tehát Assenben, az SRT színeiben pompázó kétéves, A-specifikációjú Yamaha M1-gyel tehet meg.

Heidfeld: Vettel nem felejtett el vezetni…