A „vének csatáját” megnyerő Rossi szerint nélküle is jó kezekben van Olaszország jövője a MotoGP-ben

Nagyon erős hétvégét tudhatnak maguk mögött a MotoGP-ben versenyző olasz pilóták: Pecco Bagnaia rajt-cél győzelmet aratott Misanóban a remek tempót motorozó Fabio Quartararo előtt, Enea Bastianini pedig a 2019-es Ducatival nem mást, mint Alex Rinst, Joan Mirt, Pol Espargarót, Marc Marquezt, és Jack Millert is megelőzte a pályán, hogy felálhasson a dobogó legalsó fokára.

„Bastianini egészen lenyűgöző teljesítményt nyújtott” – mondta honfitársáról Valentino Rossi a vasárnapi versenyt követően. „Nagyon gyors volt, az egész hétvégén pokolian jól motorozott, övé lett a leggyorsabb kör is. Nagy gratuláció neki, sikeres lehet a jövőben is.”

Bastianini Bagnaiával, Morbidellivel, Marinivel ellentétben nem Rossi VR46 akadémiáján keresztül jutott a MotoGP-be, de a Doktor szerint ő is öregbítheti Olaszország hírét a MotoGP-ben.

„Olaszország remek helyzetben lesz a MotoGP-ben, nélkülem is, ami nagyon pozitív. Pecco idén és jövőre is a bajnoki címért harcolhat majd, szerintem (a még sérüléséből lábadozó) Morbidelli is nagyon gyors lesz a gyári Yamahán, ő is ott les az élen.”

„Az akadémiából ott lesz a testvérem (Luca Marini), és talán (Marco) Bezzecchi is – ami még nem hivatalos, de mindketten demonstrálták már a Moto2-ben, hogy nagyon gyorsak.”

Rossi csak a 17. helyen zárta a hétvégi versenyt Misanóban a rosszul sikerült első köre után, de azzal viccelődött, hogy a 35 éven felülieknek rendezett külön versenyt, amit neki, és a hétvégén visszatérő Andrea Doviziosónak tartottak, legalább megnyerte.

„A szombati bukásom miatt csak a 23. helyről rajtolhattam, ami elég problémás volt. Az első kanyarban több helyet is javítottam, de a 4. kanyarban ütköztem (Miguel Oliveirával), és miután lehajtottam a pályáról, tökutolsó voltam. A tempóm egész jó volt, tudtam előzni is, kár, hogy nem volt elég a pontszerzéshez.”