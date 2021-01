A Tech 3 nagyon nem nézte jó szemmel a Doviziosóról szóló pletykákat

Iker Lecuonát akkor szerződtette a Tech 3, amikor a KTM gyári csapata megvált a gyengén teljesítő Johann Zarcótól, így a dél-afrikai Brad Binder felkerült a gyári alakulathoz.

A Motorsport.com-nak elismerte a most 20 éves Lecuona, hogy talán túl hamar került fel a MotoGP-be, miután 16 évesen debütált a Moto2-ben. Idén háromszor is a top10-ben végzett, és megszerezte az első győzelmét is a királykategóriában.

Figyelembe véve, hogy jóval tapasztalatlanabb a többi újonchoz, Binderhez és Alex Marquezhez képest, a szezon közben felmerült egy pár pletyka, hogy Lecuonát a KTM visszarakhatja a Moto2-be, hogy leigazolják a Ducatitól távozó Andrea Doviziosót.

A később kezdődő szezon előtt Dovizioso és a KTM fel is vette egymással a kapcsolatot, de végül nem született megállapodás.

A Motorsport.com-nak nyilatkozva Poncharal elismerte, hogy mérges volt a folyamatosan felmerülő pletykák miatt, annak ellenére, hogy a KTM már a szezon előtt megerősítette, hogy marad a spanyol.

„Még szerencse, hogy Iker bízik a csapatban, bennem pedig különösen” – mondta Poncharal. „Azt mondtam neki: „Iker, nem számít, mit hallasz, ne érdekeljen az összes hülyeség amit olvasol vagy hallasz. Saját magadra, és a munkádra koncentrálj. Te leszel a pilótám 2020-ban, és 2021-ben is.”

„Egyes újságírók, akik szintén szupersztárnak gondolják magukat, folyamatosan erről (hogy Dovizioso leváltja Lecuónát) kérdezgettek, és egy kicsit mérges is voltam már, mert azt éreztem, hogy akárhányszor mondod el, hogy ez nem fog megtörténni, olyan volt, mintha lett volna egy felső erő, ami meg akarta mondani nekem, hogy változtassam meg a pilótafelállásomat.”

Dovizioso már korábban is versenyzett a Tech 3-nál, amikor még Yamahákat futtatott a csapat, és 6 dobogós helyezést szerzett, így Poncheral elismerte, hogy nagyon tiszteli az olasz versenyzőt, de azt is hozzátette, hogy egyáltalán nem jelentett opciót 2021-re.

„Andrea beszélt a KTM-mel a télen, de nem jutottak megállapodásra. Aztán augusztusban jött a média, én pedig mindenkinek elmondtam, tiszteletlenek ezekkel a pletykákkal. Van egy pilótánk szerződéssel, miért is tennénk vissza a Moto2-be? A versenyzők nem olyanok, mint a WC-papír, amit csak úgy eldobsz használat után.”

„Mi hoztuk fel a Moto2-ből, nagyon kockáztattunk ezzel, mert egyszerűbb lett volna még egy évig a Moto2-ben hagyni, hogy versenyeket, vagy esetleg a bajnoki címért harcoljon, és aztán jöjjön a MotoGP-be. Szóval vakon bízott bennünk, és egy év után szerintük, amikor már megmutatta a potenciálját, visszavittük volna a Moto2-be. Soha.”

