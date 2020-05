A Suzuki szerint a Ducati hibázna Dovizioso elengedésével

Annak ellenére, hogy a MotoGP mezőnyének nagy része arra számít, hogy Dovizioso készen áll arra, hogy további két évvel hosszabbítson a Ducatival, olasz sajtóhírek szerint egy szenzációs lépéssel a KTM-hez mehet.

A 34 éves pilóta menedzsere, Simone Battistella nemrégen kijelentette, hogy a Ducatinak nagyobb szüksége van Doviziosora, mint Doviziosonak a Ducatira.

Davide Brivio, a Suzuki csapatvezetője Andrea Dovizioso mellé egy fiatal pilótát ültetne. Az olasz pilóta az elmúlt három évben mindig másodikként végzett az egyéni bajnokságban Marc Marquez mögött.

„Szerintem Dovizoso már bizonyította, hogy olyan pilóta, aki képes versenyeket nyerni, és már évek óta van a legközelebb Marquezhez, úgyhogy megtartanám” – mondta Brivio a legutóbbi videókonferencián a sajtóval, amelyen a Motorsport.com is részt vett.

„Én megtartanám Doviziosot, de lehet, hogy olyan problémáik vannak a Ducatinál, amelyekről mi nem tudunk. Sportszakmai szempontból azonban egyszerűen nem engedhetik el Doviziosót. Ezen felül nem tudom, hogy gazdasági, marketing vagy milyen problémájuk lehet.”

A Suzuki „egészséges” csapaton belüli harcot akar

A Ducati 2021-es pilótafelállása továbbra is ismeretlen előttünk, azonban a Suzuki nemrégen jelentette be, hogy mindkét pilótáját, Alex Rinst, és Joan Mirt is további két évre szerződtetni tudták.

Mir, aki a második évére készül a MotoGP-ben elmondta, hogy többé nem érzi magát második számú pilótának Rins mögött, és amikor erről kérdezték Briviot, ő elmondta, hogy „egészséges” csapaton belüli harcot vár, amely a csapatot még magasabbra emelheti.

Joan Mir, Alex Rins, Team Suzuki MotoGP and Davide Brivio, Team manager Team Suzuki MotoGP Fotó készítője: Suzuki MotoGP

„Joannak megvan a potenciálja, hogy Alex-szel csatázzon. Az egyik dolog, amelyet nagy reményekkel vártunk idén, az a versenyszellem a csapaton belül, amelyet már mindketten elkezdtek érezni.”

„Ez az, ami hiányzott egy kicsit tavaly. 2018-ban, amikor Iannone volt itt, Alex volt a frissen érkezett pilóta, és meg akarta verni egyből. Ez a belső rivalizálás tette lehetővé azt, hogy az utolsó 6-7 versenyen mindig legalább egyikük a dobogón álljon.”

„Amikor az egyikük dobogóra került, a másikat az felidegesítette, és vissza akart vágni a következő futamon. Remélem, hogy ez a fajta atmoszféra fog visszatérni 2020-ban is, és szerintem ehhez a körülmények megfelelőek.”

Ajánlott videó: