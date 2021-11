A Suzuki „semmin nem változtatott” Mir időmérős áttörése előtt

Bár a konzisztensen erős teljesítményével Joan Mir 2020-ban megszerezte a MotoGP bajnoki címét, a spanyol versenyző legutóbb még 2017-ben, a Moto3-ban kvalifikálta magát az első sorba – bár a tavalyi Stájer Nagydíjon is a 3. helyről rajtolhatott a vasárnapi versenyen Johann Zarco büntetése után.

Mir időmérős teljesítménye eddig a 2021-es szezonban sem javult kifejezetten, és a rossz rajtpozícióit ezúttal nem is tudta olyan hatékonyan kompenzálni az erős versenytempójával, mint tavaly – amiben nagy szerepet játszott az is, hogy a Suzuki szinte alig fejlesztett 2021-re, már a szezon előtti katari teszten is 2022-es elemeket próbálgattak.

A második portugál versenyhétvégén azonban eddig nagyon erős volt Mir teljesítménye, és végül csak 0,168 másodperccel maradt el Pecco Bagnaia pole-pozíciót érő körétől. A kérdésre, hogyan került hirtelen az első sorba, Mir elárulta, hogy semmi különleges változtatást nem végeztek.

Még több hír: Ehrlacher nyerte a WTCR olaszországi időmérőjét, Norbi a hetedik

„Őszintén, nem változtattunk semmin” – nyilatkozta az egyszeres világbajnok. „Már az első misanói versenyen és Aragonban is jobb formát mutattunk, mint az év többi részében. Elég hasznos volt a misanói teszt is, és a Suzuki is hozott egy pár újítást, ugyanakkor az elmúlt két hétvégén a körülmények miatt nem tudtuk rendesen összerakni a hétvégénket.”

„Pontosan erre volt szükségünk, még több tesztkörre, hogy megértsük az apró változtatásainkat. Igen magabiztos vagyok most a motoron, élvezem a motorozást, és ez a legfontosabb, csak így lehetsz gyors.”

Mir időmérője még jobban sikerülhetett volna, azonban az utolsó mért körét már az első kanyarban meg kellett szakítania, miután a célegyenesben az LCR Honda versenyzője, Alex Marquez megelőzte, majd el is fékezte az első kanyart, ezzel kizökkentve Mirt.

A 2020-as világbajnok nagyon dühös volt közvetlenül az időmérőt követően, de elismerte, hogy Alex átment később bocsánatot kérni tőle.