A Pramac is megerősítette a 2022-es felállását

A KTM-nél borzalmasan teljesítő Zarco a Ducatinál lelt menedékre a MotoGP-ben, 2021-re pedig le is igazolta a Pramac az Avintiától, míg Jorge Martin idén mutatkozott be a motorversenyzés királykategóriájában, miután a Ducati elcsábította a KTM-től.

A két pramacos pilóta kiválóan kezdte a szezont, a három második helyével Zarco jelenleg a bajnoki pontverseny 2. helyét foglalja el, míg Martin már a második versenyén pole-pozíciót szerzett, amit dobogós helyezésre tudott váltani Katarban.

A fiatal spanyol azonban a partvonalra kényszerült, miután a Portugál Nagydíj szabadedzésén nagyot bukott, így a bokáját és a térdét is meg kellett műteni. A most hétvégi Katalán Nagydíjon térhet vissza a 4 versenyes kihagyását követően.

Zarco és Martin is gyári támogatást fog kapni a 2022-es szezonban, miután a hét elején a Pramac megerősítette, hogy 3 évvel hosszabbítottak az olasz márkával. A tervek szerint jövőre már 8 Ducati lesz a mezőnyben, miután Valentino Rossi VR46 csapata is velük mutatkozik be a MotoGP-ben.