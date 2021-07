A Petronas SRT nem kér a Rossihoz hasonlóan lassú Doviziosóból a MotoGP-ben

A 2022-es szezon előtti átigazolási piacot Maverick Vinales távozása robbantotta be igazán, miután a spanyol versenyző már az év végén elhagyja a Yamaha gyári csapatát. Helyére minden bizonnyal Franco Morbidelli érkezik majd, aki tavaly a 2. lett a 2019-es M1-gyel is az egyéni bajnokságban, idén azonban térdsérüléssel bajlódik.

„Bár ez még nincs hivatalosan megerősítve, Franco fogja váltani Vinalest a gyári csapatnál 2022-ben” – nyilatkozta Razali a Motorcycle News-nak a maláj alakulat csapatfőnöke. „Ez egy természetes folyamat.”

„Ez az álma, amitől nem foszthatjuk meg. Mi már megadtuk neki a zöld jelzést, most a tárgyalások már a Yamaha és az őt képviselő VR46 kezeiben vannak.”

Az tehát szinte biztos, hogy Morbidelli távozik a csapattól, Valentino Rossi visszavonulására is egyre nagyobb esély van, a csapat újraépítését azonban fiatal pilótákkal kezdik majd, hiába szabadúszó Andrea Dovizioso, aki azonban – mint ahogyan azt Alex Espargaro elhintette, igen lassú volt az Apriliával teljesített tesztjein.

„A Dovizioso-szál igen vonzó, de legnagyobb tisztelettel Valentino Rossira nézve, nem akarunk jövőre ismét olyan helyzetbe kerülni, mint amilyenben most vagyunk. Nagyszerű versenyzőkről beszélünk, de a színvonal nagyot emelkedett.”

„Valentino idén gyorsabb, mint tavaly volt, de így is szenved a pontszerzéssel, míg Dovizioso egy évig nem is versenyzett. Olyan srácokra van szükségünk, akik formában vannak, mint ahogyan ilyen volt Fabio Quartararo is, ezért jó lenne olyanokat szerződtetni, akiknek még nincs MotoGP tapasztalata.”

„Folyamatosan vizsgáljuk a top10-ben teljesítő versenyzőket, akik közül egyesek már nem elérhetőek (Remy Gardner, Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio), akiknek már van megállapodása egy másik csapattal, de Marcel Schrötter, Marco Bezecchi, Joe Roberts még elérhető. Beszéltünk Sam Lowes-szel is, de egyelőre úgy gondoljuk, hogy túlságosan is ingadozik a teljesítménye” – mondta Razali, aki azt is elismerte, hogy megpróbálták Fernandezt kivásárolni a szerződéséből, de a KTM ezt hamar megakadályozta.