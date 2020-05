A MotoGP szezonja is Ausztriában kezdődhet?

A koronavírus-járvány miatt a MotoGP 2020-as szezonjának számos versenyét elhalasztották/törölték, ebbe a sorba csatlakozott nemrégiben a Sachsenring, a Holland TT és a Finn Nagydíj is.

A Dorna vezérigazgatója, Carmelo Ezpeleta arról beszélt nemrégiben, hogy a legoptimistább becslés szerint már július végén elkezdődhet a szezon, míg a Speedweeknek a KTM Tech3 tulajdonosa és az IRTA elnöke, Herve Poncharal azt mondta, arra számít, hogy augusztusban fog elkezdődni az idény.

Természetesen rengeteg tényező van, ami lassíthatja vagy gyorsíthatja ezt a folyamatot: legyen szó utazási korlátozásokról, távolságtartási szabályokról, higiéniai szabályokról, a maszkhasználatot érintő szabályokról vagy a tömegrendezvények tiltásával kapcsolatos intézkedésekről.

Ugyanemiatt szünetel a Forma-1 is, a formulaautózás királykategóriája pedig úgy tenné lehetővé a versenyzést, hogy folyamatosan koronavírus-teszteket végeznének a csapattagoknál és a paddock személyzeténél. A Dorna is ezt a stratégiát venné át, viszont valamelyest nehezebb dolguk lenne ennek az alkalmazásában, hiszen amíg a Forma-1-ben 10 csapat és 20 versenyző szerepel (a betétfutamokat nem számolva), addig a MotoGP világában a három osztályt összetéve 42 csapat és 85 versenyző szerepel.

Ilyenkor pedig sokat számít a bokszok mérete is, hogy lehetőleg ne kelljen sok embernek kis helyen lennie. Spielbergben például 34 boksz található, amelyek mindegyike 119 négyzetméteres. Ez azt jelentené, hogy minden MotoGP-csapat tudna kapni egy bokszot, amelyben maximum 25 csapattag lehetne, a kisebb szériákban pedig akár három csapat is osztozkodhat egy bokszon.

Viszont vannak olyan helyszínek, amelyek esetében probléma lehet a bokszok kis mérete, ide tartozik például Phillip Island, Le Mans, Misano, Valencia és Silverstone, a Red Bull Ring viszont Aragonnal, Sepanggal és Las Termasszal egyetemben tágas bokszokkal rendelkezik.

A témával kapcsolatosan a KTM Tech3 tulajdonosa és az IRTA elnöke, Herve Poncharal nyilatkozott a Speedweeknek.

Poncharal elmondta, hogy először is egy koncepcióra van szükségük, amelynek aztán betartanák a szabályait. Nem akarják, hogy túl közel dolgozzanak egymáshoz a csapattagok, ezért a paddock máshogy nézhet ki 2020-ban, mint a korábbi években, már csak azért is, mert nem engedélyezik a látogatók vagy a média jelenlétét – az ok: nem akarják, hogy bárki is miattuk fertőződjön meg, majd így folytatta:

„Egyre több és több hangot hallunk arról, hogy talán a koronavírus gazdasági hatásai nagyobbak lesznek, mint amekkora mértékű egészségügyi károkat okoz maga a vírus. Mi Franciaországban 45 napja vagyunk az otthonunkba „zárva”, és még 12 napig ez vár ránk.”

„Hasonló a helyzet Olaszországban és Spanyolországban is. Franciaországban több mint 24 ezer ember halt meg a vírus miatt. Ha az édesapád, a bátyád vagy az édesanyád kapja el a vírust, akkor megérted ezeket az intézkedéseket. Szóval van értelme a lezárásoknak, ha viszont nem vagy személyesen érintett, akkor könnyebben tudsz beszélni a gazdasági hatásokról. Szóval ez egy nagyon érzékeny téma.”

Egyelőre a MotoGP nem is rendelkezik előzetes naptárral sem a 2020-as évre nézve a folyamatosan változó körülmények miatt. Egyelőre az tűnik világosnak, hogy Európában veheti majd kezdetét a szezon. Spielberg vagy Brno lehet az első helyszín, és a legvalószínűbb a Speedweek szerint az lehet, hogy két egymást követő hétvégén lehet verseny ugyanazon a helyszínen.

E szerint opció lehet például, hogy július 26-án és augusztus 2-án lehet verseny Spielbergben, majd augusztus 9-én és 16-án Brnóban, arra pedig nem mutatkozik jelenleg hajlandóság, hogy vasárnap és szerdán legyen verseny, majd hogy kimaradjon egy hétvége.

Eddig Spielberg azért számolt az augusztus 15-höz közel eső dátummal, hogy a látogatóknak kedvezzenek ezzel, viszont mivel borítékolható a zárt kapus verseny, így ezzel nem kell már törődniük.

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing, Alex Rins, Team Suzuki MotoGP Fotó készítője: Gold and Goose / Motorsport Images

Június-július környékén tisztázódhat majd az is, hogy lehetséges lesz-e versenyt rendezni Misanóban és Mugellóban szeptemberben, majd Spanyolországban (Jerez, Barcelona, Aragon, Valencia). Spanyolország a klímája miatt kedvezőbb helyzetben van, ugyanis akár októberben vagy november közepén is lehetségesnek tűnik a versenyrendezés, és Spanyolországban érdeklődést mutattak a zárt kapus verseny rendezésére is.

Ezután egy meleg klímájú ország következhetne novemberben vagy decemberben, ezek közé a helyszínek közé tartozhat Thaiföld vagy Malajzia – abban az esetben, ha nem érkezik újabb vírushullám, és engedélyezett lesz az utazás. Arra pedig jó esély van, hogy az idei MotoGP-versenyekre már nem mehetnek ki szurkolók.

„Viszont még mindig rendezhetünk tíz versenyt. Egy hónappal ezelőtt egy kicsit szkeptikus voltam. Ma már sokkal magabiztosabb vagyok. De ez nem jelenti azt, hogy biztosan meg tudjuk rendezni a 10 versenyt.” – folytatta Poncharal.

„Nagyon nagy ütéseket kaptunk az arcunkba az utóbbi hetekben. De ahogy elkezded megemészteni a helyzetet, elkezd nőni az önbizalmad. Újra pozitívan kezdesz gondolkodni. Viszont még így is vannak negatív tények: nem engedhetünk be nézőket, dolgoznunk kell a „zárt kapus protokollon”.”

„Viszont látjuk, hogy Ausztria rendkívül jól menedzselte a vírus helyzetét, a szituáció ígéretes, jó intézkedéseket hoztak meg húsvét óta. Tudjuk, hogy a Red Bull és a KTM két nagy tiszteletnek örvendő ausztriai cég, ezek pedig pozitív jelek. Éppen ezért nagyon reményteliek vagyunk.”

„Azt is tudjuk, hogy Carmelo Ezpeleta és az alkalmazottai fáradhatatlanul dolgoznak azon, hogy lehetővé tegyék az új startot. Természetesen a Forma-1 az első számú a motorsportokban. Talán nekik emiatt nagyobb is a befolyásuk. Éppen ezért nem probléma, ha a Forma-1-es kollégáink pár héttel korábban térnek vissza a pályára, mint mi.”

