A MotoGP szép rajtrácslányai a Brit Nagydíjról: galéria

A MotoGP idén is hozza a kötelezőt, még akkor is, ha Marc Marquez nagyon magabiztosan, lassan 100 pontos előnnyel vezeti a bajnokságot Andrea Dovizioso előtt, aki Ausztriában még nyert a spanyol ellen egy szenzációs manőverrel a leintés előtt, míg legutóbb Angliában nem sokkal a rajt után hatalmasat bukott.

A győztes ezúttal sem Marquez lett, és Doviziosóhoz hasonlóan Álex Rins is az utolsó métereken szúrta be a Suzukiját, amivel, ha egy hajszálnyi előnnyel is, de megnyerte a Brit Nagydíjat, ahol természetesen a rajtrácslányok sem maradhattak el, mint állandó show-elem, a közönség és a versenyzők nagy örömére.