A MotoGP Jerezzel tárgyal egy dupla szezonnyitóról

A globális koronavírus-járvány miatt már a 2020-as MotoGP szezon első 11 versenyét kellett elhalasztani, vagy eltörölni, legutóbb április végén jelentették be, hogy az asseni Holland TT-t, a Német, és a Finn Nagydíjakat sem tartják meg idén.

Elméletben így a szezon első futama az augusztusi Cseh Nagydíj lehet Brnoban, azonban a MotoGP tulajdonosa, a Dorna Sports továbbra is vizsgálja a lehetőségét, hogy hamarabb elkezdjék a szezont Spanyolországban.

Most kiderült, hogy Jerezt egy dupla versennyel keresték meg, és két egymást követő hétvégén vendégeskedne ott a MotoGP, akiket egy héttel később a Superbike Világbajnokság követne.

Jerez polgármestere, Mamen Sanchez azt nyilatkozta a Diario de Jerez napilapnak, hogy „ez egy remek ajánlat, amelyet nem tudunk elutasítani.”

„Nagyon vonzó lehetőség, mert ez azt jelentené, hogy 3 hétig többen is megszállnának a városban, ezzel is segítve a helyi vendéglátó szektort.” Sanchez azt is hozzátette, hogy a versenyeket szinte biztosan zárt kapuk mögött tartanák meg.

Egy kerekasztal beszélgetésen, vezető MotoGP újságíróknak azt mondta a Dorna vezérigazgatója, Carmelo Ezpelata, hogy a cseh, és osztrák futamok egyelőre megtarthatják az eredeti augusztusi dátumukat, annak a tervnek a keretein belül, hogy novemberig 10-11 európai versenyt rendezzenek.

Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna Fotó készítője: Gold and Goose / Motorsport Images

A Motorsport.com értesülései szerint Jerez mellett a barcelonai Circuit de Catalunya-t is megkereste a Dorna a dupla hétvégés verseny rendezésének lehetőségével.

Ezpelata azt is elmondta, hogy szeptemberig nem fogják tudni azt, hogy a szezont tengeren túli futamokkal is bővíteni tudják-e majd, ugyanis továbbra sem biztos, hogy a nemzetközi utazási korlátozásokat feloldják addig.

Ezpelata elmondása alapján arra lehet következtetni, hogy a Dorna leghamarabb május végén fogja kiadni a legújabb, átdolgozott MotoGP versenynaptárat.

