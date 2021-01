A MotoGP el akarja kerülni a kötelező karantént a sepangi téli teszt előtt

Az első koronavírus-elleni védőoltások ellenére a 2021-es év még utazási korlátozásokkal kezdődik, a korlátozások enyhülését pedig különösen veszélyeztetik az új, jobban terjedő variánsok.

Jelenleg minden, Malajziába utazó embernek legalább 7 napot kell karanténban töltenie, illetve negatív PCR-teszt eredményt kell bemutatnia, mielőtt más emberekkel találkozhat.

A jelenlegi korlátozások nagy problémát jelentenének a MotoGP mezőnyének is, miután a 2021-es szezon első téli tesztjét Sepangban tartanák február 19. és 21. között.

Az Autosport/Motorsport.com értesülései szerint azonban a MotoGP tulajdonosa, a Dorna Sports, a versenycsapatok nemzetközi egyesülete, és Razlan Razali, a Petronas SRT csapatfőnöke, aki korábban a sepangi pálya vezérigazgatója is volt, közösen dolgoznak a maláj kormánnyal egy megoldáson, amivel kikerülhetnék az előírt karantént.

A 2020-as szezonhoz hasonlóan a MotoGP jövőre is egy saját buborékot hozhat létre, hogy az előzetes terveknek megfelelően mehessen a szezon.

Egy európai, jerezi teszt mindig is szerepelt B-tervként a MotoGP repertoárjában, de a legújabb hírek szerint a Dorna eltökélt, hogy a Malajziából utazhasson a MotoGP mezőnye a Katarba, ahol március 28-i szezonnyitóra.

A Cseh Nagydíját már hivatalosan is kivették a 2021-es szezon előzetes versenynaptárából, de így is 20 versenyt tartalmaz az. A koronavírus-járvány miatt azonban még elképzelhető, hogy 2020-hoz hasonlóan ismét több versenyt is el fognak halasztani, törölni.

A Dorna már most megnevezett három tartalékpályát, a portugál Portimaót, az orosz Igora Drive-ot, illetve az indonéz Mandalika utcai pályát, ami még nem kapta meg Dorna homologizációját.

