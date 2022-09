A MotoGP bejelentette, hogy 2023-ban Kazahsztánba is ellátogat a sorozat A MotoGP naptára látszólag bőven átlépi majd a 20 futamos határt a következő években, hiszen a Dorna Sports nemrég jelentette be terveit, hogy Indiába is el szeretnék vinni a szériát, most pedig kiderült, hogy Kazahsztánban is lesz verseny.