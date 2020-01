A Michelin új gumit mutat be a MotoGP-ben a 2020-as szezonban

Akárcsak a Forma-1-ben, a MotoGP-ben is állandóak a kérdések a gumikkal kapcsolatban. Természetesen a Michelin szakemberei is nagyon sokat dolgoznak azon, hogy a helyzet ideálisabbá váljon, és ennek érdekében folyamatosan egyeztetnek a csapatokkal.

Ennek eredményeként a gyártó most hivatalosan is megerősítette, hogy egy új konstrukciót mutat be, ami a 2020-as idény során lesz elérhető. A változtatás a hátsó gumikat érinti, miután az elmúlt évben számos helyszínen végeztek átfogó teszteket annak érdekében, hogy a verseny jobb legyen.

Az új konstrukció célja a motorosok és a motorok teljesítményének és stabilitásának fokozása, azaz a jobb kör- és versenyidő. Az első ilyen prototípust még tavaly júniusban próbálták ki a kataláni futam után. Ezt további tesztek követték Brnóban és Misanóban, de Ausztráliában is volt egy 20 perces különleges teszt az új gumik miatt.

A Michelin ezután szállította le a többi gumit a további tesztekre, amik a szezont követően zajlottak Valenciában és Jerezben. A mérnökök rengeteg összehasonlítást végeztek a különböző pályákon, és azokhoz igazították az új keverékeket. A gyártó egy nagyon intenzív időszakról számolt be, és boldogok, hogy beindulhatott az új abroncsok gyártása a közelgő szezonra.

Michelin tyre Fotó készítője: Gold and Goose / Motorsport Images

A Michelin hangsúlyozta, a háttérben nagyon sokat dolgoztak együtt a versenyzőkkel és a csapatokkal, miközben teljesen objektívan próbálták megközelíteni a kérdéseket, koncentrálván arra, hogy az új gumik valóban előrelépést jelentsenek.

Immáron mindenki megkapta a változtatásról szóló dokumentumokat, a teljes specifikációt, beleértve a MotoGP rendezőit. Ez az első változtatás az elmúlt két évben a hátsó gumik területén, és a márka mindezt egy fontos előrelépésnek is nevezi a Michelin Power Slick gumik fejlődésében.

Az új konstrukció összhangban áll a Michelin azon terveivel, hogy a gumik garantálják a maximum teljesítményt az egész verseny során, és már várják, hogy mindezt versenykörülmények között is lássák. Ez nyilvánvalóan több rekorddöntést is fog jelenteni. A tavalyi naptárból Argentína, Austin, Mugello, Assen, Brno, Aragon, Motegi és Ausztrália még mindig a Bridgestone abroncsai által futott rekordidőket tartja, amik már több évesek.

A közelgő sepangi teszten természetesen már az új gumik lesznek munkában, csakúgy mint Losailban, még a szezonnyitó Katari Nagydíj előtt.

