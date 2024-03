A Liberty Media kezébe kerülhet a MotoGP!

A Motorsport.com információi szerint a Liberty és a Dorna Sports, a MotoGP, a World Superbike és a MotoE promóterének vezetői már több héttel ezelőtt véglegesítették az üzletet.

Valójában mindkét fél szándéka az volt, hogy még az év első MotoGP-nagydíja előtt, Katarban hivatalossá tegyék a megállapodást, akkor viszont a versenypiacot szabályozó Európai Bizottság testületének beavatkozásával kapcsolatos aggályok befagyasztották a lépést.

Míg az egyik fél a továbblépés mellett érvelt, a másik fél inkább kivárta a fejleményeket. A Financial Times szerda délután pedig már arról számolt be, hogy a felvásárlás már eldöntött ügynek tekinthető, bár az üzleti szaklap arra is rámutatott, nagyon furcsa lenne, ha a versenyjog alkalmazásáért felelősök nem elemeznék az ügyet.

Ezzel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy a CVC Capital Partners luxemburgi székhelyű befektetési alap korábban az F1 és a MotoGP tulajdonosa is volt, de 2006-ban az európai trösztellenes hatóságok az egyiktől – a MotoGP eladásával – megválni kényszerültek.

Bár a Dorna vezetői mindig is a Liberty ajánlatát részesítették előnyben, a közelmúltban a Qatar Sports Investments, a katari szuverén vagyonalap, valamint a TKO, a média- és szórakoztatóipari konglomerátum, amely többek között az UFC bajnokság jogait is birtokolja, is tett ajánlatot.

A tavalyi évben a Dorna eladása a Bridgepoint és a kanadai nyugdíjalap (CPPIB) egyik prioritásává vált. A Bridgepoint, amely 2006-ban lett részvényes – a CVC-től vásárolta meg a részvényeket – a részvények mintegy 40 százalékát birtokolja, míg a CPPIB 38 százalékot kezel.

Mindkét cég a Global Racing LX2 luxemburgi cég köré szerveződött. A fennmaradó 22 százalékon Carmelo Ezpeleta, a Dorna vezérigazgatója, aki 1992 óta vezeti a vállalatot, és egy kisebb menedzsmentcsoport osztozik.

2022-ben a Dorna Sports 474,8 millió eurós forgalmat bonyolított le, ami 33 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest, bár az évet 7,8 millió eurós veszteséggel zárta a világjárvány hatása miatt.

A madridi székhelyű vállalat 2022 elején 975 millió eurónyi adósságot finanszírozott újra, amely forrás lehetővé tette, hogy megerősítsék a likviditásukat, és 390 millió euró értékű osztalékot is kiutaljon részvényeseinek.

A modellváltás, amelyet a Liberty a Forma-1-ben alkalmazott, miután 2016-ban véglegesítette a felvásárlást, azt eredményezte, hogy a sorozat népszerűsége soha nem látott szintre ugrott.

A Drive to Survive, a Netflix dokumentum-sorozatának lendülete, amely időben egybeesett a világjárvánnyal, globalizálta az addig még csak egy szűk réteget elérő sportversenyt. Ugyanakkor a versenynaptár folyamatos bővülése – idén már 24 nagydíjat rendeznek – a profitot is az egekbe repítette. A Liberty az F1-be való belépésének sikere után most a MotoGP-vel szeretné elérni ugyanezt.

