A KTM és az Aprilia fejleszthetik még a hajtásláncukat

Az engedély azután érkezett, hogy a MotoGP-t jelenleg vezető, Nagydíj Tanácshoz, amelyben a Dorna, és a csapatok is részt vesznek, olyan kérelem érkezett az Apriliatól, hogy megbízhatósági okokra hivatkozva fejlesztenék az új, V4-es erőforrásukat.

Korábban azt az intézkedést hozták, hogy a koronavírus-járvány miatt költségcsökkentési szempontokat figyelembe véve a 2020-as szezonra befagyasztják a hajtásláncok fejlesztését, a márciusban elküldött hajtáslánc homologizáció alapján.

Ugyanakkor most az újonc gyártók, mint a KTM, és az Aprilia, engedélyt kaptak arra, hogy június 29-ig fejleszthetik a belső égésű motorjaikat. A Honda, a Yamaha, és a Suzuki is a 2020-as erőforrását fogja használni, a rövidített 2020-as, és a 2021-es szezonban is.

Az is eldőlt, hogy idén az a 4 gyártó, amelyek a nem kedvezményezett kategóriába tartoznak, idén, a rövidebb versenynaptár miatt nem szerezhetnek engedményeket.

Normális körülmények között egy szezon top3 eredmények nélkül elég ahhoz, hogy egy gyártó engedményeket kapjon, úgy mint korlátlan hajtáslánc fejlesztés, extra motorok, és wildcard indulási lehetőségek (6 a 3helyett) – mint ahogyan azt a Suzuki kapta a gyenge 2017-es szezonjuk után.

Ugyanakkor az Aprilia, és a KTM is elveszítheti a kivételezett státuszát, ha 6 kedvezménypontot szereznek, amelyet 3-2-1 arányban osztanak ki a top3 helyezés szerint. Minden 2020-ban megszerzett kedvezménypont 2 szezonon át lesz érvényes.

