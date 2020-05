A KTM ellenezte az Aprilia erőforrásfejlesztési kérelmét

Pénteken a hu.motorsport.com is beszámolt arról, hogy a két kedvezményezett gyártó, az Aprilia, és a KTM június végéig engedményt kaptak, és fejleszthetik a MotoGP motorjaik erőforrását.

A kérés a MotoGP vezetése felé az Apriliától érkezett, akik megbízhatósági okokra hivatkozva kérték azt, hogy a 2020-ban bemutatott, vadiúj V4-es erőforrásukat fejleszthessék.

A MotoGP gyártói áprilisban abban egyeztek meg, hogy a 2020-as, és a 2021-es szezonra is befagyasztják az erőforrások fejlesztéseit, most azonban az Aprilia mellett a KTM is kedvezményeket kapott a szezon kezdetéig.

Az osztrák márka vezetője, Pit Beirer azonban a Motorsport.com-nak adott interjújában elárulta, hogy a KTM tiszteletben tartja az eredeti megállapodást, és nem fognak élni a lehetőséggel.

„Ez nem az az időszak, amikor magadra gondolhatsz, ezért mi elleneztük az Aprilia kérését, hogy fejleszthessék az erőforrásukat. De úgy néz ki, hogy ők ezt máshogy látják” – mondta Beirer.

„A KTM tartani fogja magát a szavához, és nem fog hozzányúlni az erőforráshoz. A többi gyártó elkötelezte magát a fejlesztések befagyasztása mellett, és nekünk, akik a helyzet kedvezményezettei vagyunk, valahogyan hozzá kellett ehhez járulnunk. Ezért döntöttünk úgy, hogy mi sem fogunk fejleszteni a motorunkon.”

