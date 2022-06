A jel, ami arra utal, hogy Pol Espargaró távozni fog a Repsol Hondától

Marc Marquez ismét kés alá fekszik, hogy megműtsék a jobb karját, és egyelőre az is kérdéses, hogy a 2022-es szezonban visszatér-e. A spanyol legenda egyedól azt a célt fogalmazta meg, hogy jövőre, 2023-ban akar ismét győzelmekért harcolni.

Marquez ezt Mugellóban jelentette be, pont azután, hogy a Honda több új alkatrészt is legyártatott a motorjára, ezeket az alkatrészeket most azonban a Honda döntésének értelmében nem a gyári csapat másik versenyzője, Pol Espargaró kapja, hanem az LCR-nél versenyző Takaaki Nakagami, aki alatt szintén rezeg az Idemitsu által támogatott motoron léc Ai Ogura jó Moto2-es teljesítménye miatt.

A MotoGP Katalán Nagydíja előtt Espargaró úgy nyilatkozott, hogy elfogadta a Honda döntését, és nem az ő, hanem az újságírók feladata az, hogy erről megkérdezzék ennek alapjáról márkát, aminek „még mindig érzi” a szeretetét.

Espargaró egyáltalán nem hozta azt a teljesítményt, amit a Honda a 2021-es szerződtetése óta várt. Két dobogós helyet szerzett eddig a japán márkának, miközben Marquez, aki elismerte, hogy kínszenvedés volt számára állandóan befájdalomcsillapítózva, a stílusát félredobva motorozni, 3 győzelmet is szerzett tavaly.

Espargaró helyét minden bizonnyal a 2020-as világbajnok Joan Mir veszi majd át a Honda gyári csapatánál, aki hiába állt készen arra, hogy meghosszabbítsa a szerződését a Suzukival, a márka kivonulása miatt munka nélkül maradt, ezért a menedzsmentje újraindította a tárgyalásokat a Repsol Hondával.