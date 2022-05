A Honda megerősítette: mindkét suzukis versenyzővel tárgyalnak

A Suzuki váratlan húzása után két kelendő versenyzővel lett gazdagabb a MotoGP 2023-as pilótapiaca, miközben egyelőre úgy tűnik, hogy amennyiben, ha csak az Aprilia nem ad egy új szatellit csapatnak motorokat, kettővel kevesebb motor lesz a rajtrácson.

A 2020-as világbajnok Joan Mirt már korábban is összeboronálták a Repsol Hondával, egyes csapatok a The Race értesülései szerint már kész tényként kezelték azt, hogy Mir otthagyja a Suzukit, ezért nem csak az lepte meg őket, hogy a japán márka kivonul a szezon végén a MotoGP-ből, hanem az is, hogy Mir még elérhető a piacon.

Alberto Puig, a Honda menedzsere pedig Le Mans-ban a Francia Nagydíj előestéjén elismerte, hogy Mir mellett Rinsszel is tárgyalnak – a kapcsolatot azonban nem ők, hanem a pilóták kezdeményezték.

„Természetesen amikor a Suzuki versenyzőihez is eljutott a hír, mindenkivel felvették a kapcsolatot, így velünk is, mi pedig meghallgattuk őket” – nyilatkozta Puig a MotoGP hivatalos oldalának, de azt is elismerte, hogy a „stratégiájukat” nem borítja fel az, hogy két futamgyőztes versenyzővel több lett a piacon.

„Már egy ideje úgy döntöttünk, hogy idén kivárjuk, hogyan alakul a pilótapiac, a szezon, felfedezzük a lehetőségeinket, nem csak a meglévő, hanem a fiatal pilótákkal kapcsolatban is (itt elsősorban Ai Ogurára kell gondolnunk, aki minden bizonnyal átveszi Taka Nakagami helyét az Idemitsu támogatta motoron), nem kell rohannunk.”

„Jött ez a hír Jerezben, ami mindenkit meglepett, azonban ettől függetlenül nem fogunk változtatni a már eltervezett menetrendünkön. Most csak két versenyzővel több vált elérhetővé, de a terveink nem változtak.”

„Nem tudom, hogy mit csinálnak a többi márkával. Velünk beszélni akartak, és beszéltünk is. A Honda minden egyes pilótát megtisztel azzal, hogy meghallgatja őket.”

Joan Mir a pletykák szerint Pol Espargaro helyét veheti át a gyári csapatnál, amit utóbbi versenyző természetesen vehemensen tagadott is, míg Alex Rins neve még egyetlen márka neve mellett sem merült fel komolyabb lehetőségként.