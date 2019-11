A Honda csapatfőnöke szerint Alex Marquez Moto2 címe nagyban hozzájárult szerződtetéséhez

Hétfőn a Honda gyári csapata bejelentette, hogy a hatszoros MotoGP-győztes Marc Marquez öccse, Alex veszi át a Jorge Lorenzo által üresen hagyott ülést náluk, miután utóbbi a vasárnapi Valenciai Nagydíjjal befejezte pályafutását. Alexet szinte azonnal összefüggésbe hozták a csapattal Lorenzo bejelentését követően, akkor mi voltunk az elsők, akik megírták, hogy a spanyol pilóta közel áll a szerződtetéshez. A MotoGP első testvérpárosa végül Alex egyéves szerződésének hétfői aláírásával vált hivatalossá. Sajtótájékoztatóján Alberto Puig csapatfőnök elmondta:

„Testvérek, mint csapattársak, nos, ez elég szokatlan körülmény. Nem is tudom, hogy a versenyzés történetében volt-e ilyenre példa. Mindenképpen érdekes helyzet. Ez ilyen, viszont tisztáznám, hogy amennyiben Alex nem nyeri meg a Moto2 címét, nem ajánljuk fel neki ezt a lehetőséget. De így történt, és hát testvérek, jövőre pedig emellett riválisok lesznek.”

Sokan a fiókcsapat LCR versenyzőit, az amúgy kétszeres Moto2-világbajnok Johann Zarcót és Cal Crutchlow-t látták sokan esélyesnek a megüresedett posztra, mielőtt Alex Marquez neve szóba került. Amikor lapunk riportere arról kérdezte, miért egy újoncot választottak egy tapasztaltabb név helyett, Puig így válaszolt:

„Úgy döntöttünk, hogy ő lesz számunkra a megfelelő ember. Ahogy mondtam, Moto2-bajnok, és szerintem ez neki is, és nekünk is egy remek lehetőség. Úgy gondoljuk, ha még a nevétől el is tekintünk, hogy minden pilóta, aki vb-címet nyer, megérdemel egy esélyt ilyen körülmények között. Az egyetlen ellenérve bárkinek Alex vezetékneve lehet.”

Marc a hétvége során többször is hangsúlyozta, hogy nem ő dönt arról, ki legyen a csapattársa, de örülne neki, ha végül az öccsére esne a választás. Puig hétfő este megerősítette, hogy az idősebb testvér nem szólt bele a tárgyalásokba.

„Elmondom bárkinek, Marc egyáltalán nem szólt bele. Persze, hogy megkérdeztük, szeretné-e az öccsét csapattársként, ő pedig nyilván igent mondott. De ennél messzebb nem ment el. Nyilván, mindenki azt válaszolná erre a kérdésre, hogy szívesen versenyezne együtt a testvérével. De mi nem Marckal beszéltük ezt meg, hanem Alexszel, és a menedzserével, Emilióval (Emilio Alzamora, egyébként ő Marc menedzsere is – a szerk.).”

Puig arról is beszélt, hogy szerinte Marc figyelmét nem fogja elterelni öccsének a teljesítménye, az ő szavaival: „Szerintem Marcot semmi sem fogja érdekelni, csak az, hogy nyerjen valahogy.”