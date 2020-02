A Honda cáfolja, hogy Marquezt újra műteni kell

A Repsol Honda klasszisa tavaly elképesztő fölénnyel nyerte a MotoGP-szezont, annak ellenére, hogy a télen vállműtéten esett át. A spanyol a szezon előtti teszteken még nem volt százszázalékos, de ez a teljesítményén egyáltalán nem látszott aztán meg.

Azonban a tavalyi szezont is műtéttel zárta le, ezúttal a másik vállában végezték el ugyanazt a beavatkozást, ám most Marquez elmondása szerint a rehabilitáció lassabban haladt. A hatszoros világbajnok ennek megfelelően nem volt százszázalékos az első 2020-as teszten.

A szepangi foglalkozás szombati és vasárnapi napján is elesett a spanyol, mindkét alkalommal arra panaszkodott, hogy fizikai teljesítőképessége határára jutott. Sokan az eredményekből és Marquez állapotából arra következtettek, a szezon előtt talán újabb műtét vár rá.

A Repsol Honda azonban ezt egyértelműen cáfolta, a The Race magazin kérdezte erről a csapatot, amelynek szóvivője határozottan kijelentette, hogy nincs tervben újabb operáció.

"A gyógyulás nem volt intenzívebb, mint tavaly. Az orvos pedig figyelmeztetett, hogy amikor felnyitjuk a vállat, abban nagyon sok ideg és izom van, és megérinthetünk olyanokat is, amelyek fontos szerepet töltenek be. Most ezen dolgozunk" - mondta Marquez.

"Az elmúlt két hétben semmi erőm nem volt, egy pohár vizet sem tudtam felemelni. Aztán az ideg reagálni kezdett" - jelentette ki még Szepangban Marquez. "Két óra rehabilitáció reggel és kettő délután, de szinte az egész napomat az egészségemre fordítom."

"Az első verseny Katarban lesz, és mindig szem előtt tartom, hogy vannak határidők, amiket be kell tartani" - mondta a címvédő. "Ha a verseny ma lenne, nem tudnám befejezni. Tavaly ugyanez a tapasztalatom volt, és idén szeretnék ebből kiindulni, de egy sérülés esetén nagyon nehéz megérteni, hogyan kell felhasználni az ilyen tudást."

"Azt tudom, hogy el kell felejtenem az eredményjelzőt, meg a köridőket, és csak szenvedélyesen kell motoroznom, hogy megtaláljam az alapot" - mondta Marquez.

Marc Marquez még sérülten is abszolút favoritként várhatja az évet, de ez lehetőséget adhat a riválisok számára. A Honda pedig egy még versenyképesebb motort szeretne adni a párosának.