A Gresini a Ducati partnere lesz 2022-től, megvannak a versenyzők is

Az istálló még 1997-ben lépett fel a királykategóriába a Hondával, de akkor még csak egy motort indítottak. Később aztán három évet kihagytak, és 2002-ben tértek vissza, ismét a Honda támogatásával. 2015-ig velük is maradtak, és kétszer is sikerült másodiknak lenniük a bajnokságban.

2015-től azonban az Aprilia hivatalos gyári csapatává váltak, és azóta is az olasz márkával mentek, bár tavaly év végén bejelentették, hogy ismét önálló csapattá válnak majd, miközben az Aprilia saját istállót indít majd.

A Gresini tehát 2022-től már Ducatikkal fog versenyezni, a Moto2-es futamgyőztes, Di Giannantonio pedig fellép majd a MotoGP-be, és csatlakozik az Avintia jelenlegi motorosához, Bastianinihez. „Ez igazán érzelmes pillanat mindannyiunk számára” – mondta a főnök, Nadia Padovani.

„Az előző hónapokban az erőfeszítéseink összeolvadtak egy erős érzelmi lökéssel, hogy biztosítsuk a Gresini Racing jövőjét, most pedig elképesztően büszkék és boldogok vagyunk, hogy megtehetjük a hivatalos bejelentést.”

„Ez a projekt a folytonosságból született, és azon értékeken alapul, amelyekre Fausto ezt a lenyűgöző csapatot építette. Szeretném megköszönni elsősorban Carmelo Ezpeletának, hogy sosem éreztük egyedül magunkat ezekben a hónapokban, a Ducatinak, hogy bíztak bennünk, a Flex-Boxnak, akik névadó szponzorként csatlakoztak hozzánk, és persze Fabiónak és Eneának.”

A Gresini tehát annak ellenére is folytatja útját a MotoGP-ben, hogy idén februárban óriási veszteség érte őket, amikor elhunyt Fausto Gresini csapatalapító. Az istállót most már az özvegye, Padovani vezeti, és a legfelső kategória mellett a Moto2-ben, a Moto3-ban és a MotoE-ben is indítanak alakulatot.

A Ducati eközben nemsokára bejelentheti, hogy partnerséget kötött Valentino Rossi VR46 csapatával, így pedig jövőre ismét nyolc motorjuk száguldhat majd a versenypályákon. A gyári, a Gresini és a VR46 gépei mellett ugyanis gyári támogatást nyújtanak majd a Pramacnak is, miután egy három évre szóló megállapodást kötöttek még a hónap elején.

