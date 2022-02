A Ducati nemsokára új szerződést köthet Bagnaiaval

Bagnaia egész MotoGP-s karrierje során Ducatival ment, hiszen 2019-es debütálásakor a Pramac versenyzője lett, majd 2020-at követően felkerült a gyári istállóhoz.

Két nehéz pramacos év után viszont 2021 már áttörést hozott számára, hiszen az olasz négy futamot is nyert, a bajnokságban pedig második tudott lenni. A Ducati fejlődése, valamint Bagnaia remek formája révén pedig ő az idei szezon egyik legnagyobb esélyese.

Az Autosport pedig most úgy tudja, a csapat szeretné véglegesíteni az új, kétéves szerződést a pilótával még a szezonnyitó katari forduló előtt. „Jelenleg nagyon közel állunk ahhoz, hogy hosszabbítsunk Peccóval” – mondta a Ducati sportigazgatója, Paolo Ciabatti a sepangi előszezoni teszt folyamán.

„Ha nincsenek meglepetések, akkor be fog következni. Ez lenne a dolgok természetesen rendje.” Bagnaia új kontraktusa pedig fizetésemelést is hozna számára, miután tavaly állítólag az alapfizetése 800 ezer euró volt, és emellé jött még egy ugyanekkora összegű bónusz is a jó szereplése révén.

Azzal kapcsolatban, hogy ki lehet majd a márkatársa 2023-tól, a hírek szerint a Ducati még gondolkozik és mérlegeli a lehetőségeket. A jelenleg a másik motoron ülő Jack Miller szerződése az idény végén lejár, így az ő sorsa kérdéses lehet.

Úgy tudni, Jorge Martin és Enea Bastianini is versenyben lehet Miller üléséért, így az ausztrálnak talán nem árt összekapnia magát kicsit, ha maradni szeretne jelenlegi helyén.

