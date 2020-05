A Dorna célja továbbra is az, hogy legyen 2020-ban MotoGP világbajnokság

A koronavírus-járvány miatt már felülvizsgálatokat kellett tartanunk a 2020-as MotoGP Világbajnokság versenynaptárával kapcsolatban, ideértve több futam elhalasztását is. A folyamatos bizonytalanságok fényében a Dorna Sports szeretné ismét megerősíteni, hogy továbbra is az a célunk, hogy 2020-ban is versenyezzünk.

A Dorna továbbra is tartja a kapcsolatot a FIM-mel, az IRTA-val, az MSMA-val, és a versenyhétvégék szervezőivel, és nagy figyelemmel követjük a történéseket, hogy sportunkat, amint lehetséges újraindítsuk. Minden résztvevő célja az, hogy amint biztonságos, megkezdjük a versenyzést.

Eddig is, és ezután is az marad a legfőbb célunk, hogy a 2020-as szezont a lehető legtöbb futammal tartsuk meg, a 2020-as naptári éven belül. Ugyanakkor, mindig meg fogunk felelni a kormányok biztonság és egészségügyi intézkedéseinek.

Csak abban az esetben gondol a Dorna a 2020-as szezon törlésére, ha a járvány miatt a vártnál tovább maradnak életben az utazási és kijárási korlátozások, de ez a legutolsó opciónk.

A Superbike világbajnoksággal kapcsolatban is az a tervünk, hogy minél több versenyt rendezzünk 2020-ban, amint az lehetséges.

Minden résztvevő célja az, hogy biztonságban versenyezzünk, és elvigyük a rajongóinknak azt, amit mindennél jobban szeretnek: a motorkerékpár versenyzést.

