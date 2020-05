A biztonság minden előtt: A MotoGP egyik kemény leckéje

Az 1989-es Amerikai Nagydíj nem a MotoGP történetének legfontosabb versenye, de a versenyt visszanézve igen erősen eszmél rá az ember, hogy milyen volt a MotoGP hőskora.

Az 1989-es MotoGP szezon kalandosan kezdődött el: a címvédő világbajnok, Eddie Lawson mindenki meglepetésére a Yamahától a Hondához igazolt, ami sokaknak elhibázott lépésnek tűnt. Az NSR 500s kiszámíthatatlan eleje gondot okozott a pilótáknak, és Lawson első futamai is vegyesre sikerültek. Egy dobogós helyezést az évadnyitó Japán Nagydíjon egy 5. hely követte Ausztráliában.

Az év harmadik futama volt az Amerikai Nagydíj Laguna Secában. A kaliforniai pálya az előző szezonban mutatkozott be a versenynaptárba, és általános kritika fogadta a hiányos létesítményei miatt. Egy év alatt sem fejlesztettek sokat a pályán, és a csapatok arra kényszerültek, hogy sátrakból működjenek.

Az eseménynek már a kezdete elég bajos volt, miután az ausztrál légiirányítók sztrájkja miatt csak késve érkeztek meg a motorok az előző futamról. A szabadedzés és az időmérő alatt a biztonság teljes hiánya, és a rossz versenybírók miatt panaszkodott a paddock.

Laguna Seca a mai formájában is félelmetes, 1989-ben azonban csak egy vékony szalagkorlát választotta el a pilótákat a tömör betonfalaktól – ami nem éppen önbizalomgerjesztő.

Wayne Rainey Fotó készítője: Gold and Goose / Motorsport Images

A pole-t Wayne Rainey szerezte meg a gyári Yamahával, de a 40 körös versenyt senki nem várta. A pályán hatalmas volt a motorok üzemanyagfogyasztása, és komoly aggodalmak voltak, hogy nem fogják kibírni a versenyt. Rainey, és csapattársa, Kevni Magee is felszólalt a felvezetőör ellen, akkora volt a félelmük.

Magee félelme be is bizonyosodott, és a 3. helyről esett vissza, de a célba még be tudott hajtani a 4. helyen. Ekkor azonban teljesen érthetetlenül megállt a levezető körön, hogy egy burnout-ot csináljon a pályán.

Ezt nem vette időben észre Bubba Schobert, az AMA Superbike bajnok, akinek ez mindössze a 3. MotoGP futama volt, és hátulról belehajtott Magee motorjába. Schobert eszméletlenül feküdt ki a pályán, és 1 hónapra kómába került. Bár felépült sérüléseiből, a motorversenyzői karrierjének vége volt.

Bubba Shobert, Honda Fotó készítője: Gold and Goose / Motorsport Images

Magee könnyebben megúszta, és csak 2 futamot kellett kihagynia az évben.

Rainey magabiztos győzelmet aratott, Lawson pedig bekocogott a 3. helyre, azonban csapattársának, Wayne Gardnernek azonban horrorisztikussá vált a versenye, miután az 5. kanyarban elesett, és eltörte a lábát. A mentősök azonnal felhajtottak a pályára, úgy, hogy közben még sárga zászlót sem lengették meg.

A pályára kiérő mentősök is annyira alulfelszereltek voltak, hogy Gardner törött lábát kartonlemezekkel tartották egyhelyben, mert nem volt sínjük – ez elképzelhetetlen lenne a 21. században.

A borzalmas 1989-es Amerikai Nagydíj azóta szerencsére már csak emlék, és a Dorna azóta is mindent megtesz a futamok biztonságos lebonyolításáért. 1998-ban hetekkel a futam előtt törölték el az Argentin Nagydíjat, miután nem feleltek meg a biztonsági előírásoknak.

2016-ban a barcelonai pályának kellett módosításokat végeznie Lius Salom tragikus Moto2-es balesetét követően, Silverstone pedig 2018-ban került a nem kívánt rivaldafénybe, amikor kiderült, hogy a pálya nem vezeti el rendesen a vizet, és 2019-re újra kellett aszfaltozni a pályát.

Fantasztikus élmény újra nézni a legendás versenyeket, de az 1989-es Amerikai Nagydíjat nézve, ismét emlékeztettük magunkat, hogy mennyire szerencsések vagyunk, hogy ezeknek az időknek vége.

