A baj nem jár egyedül: Fabio Quartararo az Aragóniai Nagydíj után is bukott

Fabio Quartararo számára csak 3 kanyaron át tartott az Aragóniai Nagydíj, ugyanis a remekül rajtoló Marc Marquez megcsúszott előtte, ő pedig már nem tudta elkerülni a spanyol versenyző motorját, nekiment, és nagyot bukott.

Szerencsére nem szenvedett komoly sérülést a Yamaha versenyzője, ugyanakkor elmondta, hogy volt egy második bukása is: miközben robogón vitték vissza a Yamaha garázsához, egy másik robogóval ütköztek:

„Fáj a baleset hatása, és meg is égett a bőröm, de sajnálom a történteket, mert évek óta először éreztem jól magam Aragónban, aztán a harmadik kanyarban kiestem... ez nem a legjobb érzés” – kezdte Quartararo a kiesése után.

További híreink: De Vries megerősítette a sajtóértesüléseket

„Kemények voltak az utóbbi futamok, de továbbra is motiváltan várom a következő versenyeket. Ráadásul a baleset után még egy marshal nekiment egy robogónak, tehát volt egy második bukásom is, nem is kis sebességnél.”

„Szerencse, hogy nem vettem le a sisakomat. A marshal frontálisan ütközött egy másik robogóval, de szerencsére ebben nem sérültem meg, csak az első baleset miatt vannak fájdalmaim. A marshalnak viszont szerint fájt...” – tette hozzá a francia, akinek 10 pont előnye maradt Bagnaia előtt.

2021 világbajnoka a nyilatkozatában elmondta, hogy nem emlékszik pontosan a Marquezzel történt összeérésének körülményeire, inkább azt sajnálta, hogy ezúttal gyorsnak és kiegyensúlyozottnak érezte magát a spanyolországi pályán, ahol szerinte a top 5-ért csatázhatott volna.

„Alonso pénzzel teli borítékokat osztott a McLarennél...”