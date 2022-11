2023 most kezdődik: galéria a MotoGP valenciai tesztjéről

A 2021-es MotoGP-szezon után az őszi teszten Pecco Bagnaia azt nyilatkozta, hogy felőle akár azonnal elkezdődhetne a 2022-es szezon, annyira magabiztos volt a Ducati csomagjában.

Domináns szezon helyett jóval kacifántosabb úton jutott el a bajnoki címig, időközben lepasszolva a Ducati 2022-es fejlesztéseinek egy részét tökéletesítésre a Pramachoz.

A 2023-as szezon előtt azonban jóval nagyobb változások történtek a mezőnyben, kezdve a Suzuki sajnálatos kivonulásával. Joan Mir és a valenciai futamgyőztes Alex Rins először próbálták ki új játékszereiket, a Honda RC2013V-t.

A világbajnoki címvédő Bagnaia is új csapattársat kap 2023-ban a Gresinitől érkező négyszeres futamgyőztes Enea Bastianini személyében – aki el is esett a nap lefújása előtt, míg Jack Miller a Ducatitól távozva Miguel Oliveira helyét vette ét a KTM-nél. A GasGas nevét magára vető Tech3-nál mutatkozott be a 2023-as szezon egyetlen újonca, a Moto2 bajnok Augosto Fernandez.

A KTM-től távozott Remy Gardner és Raul Fernandez is, de csak utóbbi tudott a MotoGP-ben maradni, ahol a Yamahákról Apriliára váltó RNF versenyző lett Oliveira csapattársaként, míg Pol Espargaro a csalódást keltő Repsol Honda-s kitérője után tért vissza az osztrák márkához.

Az RNF váltásával már csak két Yamaha maradt a mezőnyben, a japán márkának pedig komolyan javítania kell az erőforrásán, ha maguknál akarják tartani a 2021-es bajnok Fabio Quartararót.

A tesztnap leggyorsabb körét Luca Marini teljesítette, a legtöbb kört Alex Rins tette meg a Hondával.