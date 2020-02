WOW: Vettel és Leclerc a Ferrari új szerelésében (videó)

Miért is lesz annyira különleges? Több oka is lehet, kezdve azzal, hogy 2021-től teljesen átalakul a Forma-1, így a sport búcsút int egy érának. Ezzel együtt a bajnoki harc miatt is nagyon különleges lehet, ha a Ferrari és a Red Bull képes lesz felvenni a harcot a Mercedesszel.

Az olaszok autóbemutatója ma 18 óra 30 perckor kezdődik, amit a hu.motorsport.com ÉLŐBEN fog közvetíteni, így az Olvasóink az elsők között láthatják a gépet, ami állítólag az SF1000 nevet kapta. A háttérben már nagy a készülődés.

Nemrég a Ferrari új kollekciójáról számoltunk be, most pedig itt van Vettel és Leclerc legújabb versenyzői szerelése, ami még letisztultabb és a piros árnyalata is más. A korábbi jelentések arról szóltak, hogy sötétebb lesz az idei festés, és úgy tűnik, igazak a hírek.

