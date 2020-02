Wéber és Szujó is szinkronhang lesz a Drive to Survive második évadjában

Február 28-án érkezik a Netflixre a Drive to Survive második évada, amely a 2019-es szezon történéseit dolgozza fel. Az első évad fogadtatása kiváló volt, a nézők betekinthettek a Forma-1 kulisszái mögé, és a versenyzőket és a csapattagokat olyan oldaláról láthattuk, amelyeket a képernyőn keresztül nem láthattunk.

Éppen ezért nagy várakozás előzi meg a Drive to Survive második évadát, amely ezúttal már magyar szinkronnal is elérhető lesz. Ráadásul két ismerős arc, vagy helyesebben ismerős hang is szerepet kap a szinkron elkészítésében.

A Forma-1-es futamok vezető kommentátora, Wéber Gábor a Facebook-oldalán már korábban utalt rá, hogy szerepelni fog szinkronhangként, Szujó Zoltán pedig ma jelentette be az Instagram-oldalán, hogy az ő hangját is hallhatjuk majd a magyar változatban.

Újabb videót osztott meg filmforgatási napjáról az AlphaTauri, most a fedélzeti belső kamerából nézhetjük, ahogyan Daniil Kvjat bejáratta az AlphaTauri Hondát.