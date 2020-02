Videón Verstappen megpördülése Barcelonából

A Red Bullnál Max Verstappen ült először autóba, a holland versenyző pedig meg is pördült az RB16-tal, azonban sem neki, sem az autónak nem lett baja. Verstappen a 13-as kanyarnál nyalta meg a kavicságyat, amelynek következtében elvesztette az irányítást az autója felett.

Meg is pördült, és a pörgés után be is jött a bokszba a holland, azonban a kocsi megúszta, és így a jelek szerint a Red Bull Racing a tervei szerint folytathatta a tesztelést a barcelonai pályán.

Még több F1 hír: Räikkönent nem nagyon érdeklik a számok

Verstappen 1,5 órával az első tesztnap leintése előtt az ötödik helyen állt, a hátránya pedig 8 tizedmásodperc volt az ekkor leggyorsabb Lewis Hamilton mögött, aki 1:16.978-as körrel állt az élen.

Az alábbi videón megtekinthető Max Verstappen megpörgése, aki eddig nyolc futamgyőzelemmel rendelkezik a száguldó cirkuszban, és a téli szünet folyamán 2023 végéig hosszabbított a Red Bull csapatával a tavalyi VB-harmadik.

Max Verstappen és Alexander Albon, a Red Bull-Honda két versenyzője lehetőséget kapott arra, hogy meghajtsa a Red Bull és az Aston Martin közös fejlesztését, a Valkyrie-t.