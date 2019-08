Videón Pérez necces jelenete a Hungaroringről

Több látványos kicsúszást is láthattunk a Magyar Nagydíj délelőtti szabadedzését, amit Lewis Hamilton húzott be Max Verstappen és Sebastian Vettel előtt. A Racing Point mindkét versenyzőjével megforgott, melyek közül alább Sergip Pérez manőverét nézhetitek meg, amiből egy nagyobb csattanás is lehetett volna.