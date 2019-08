Videón Gasly becsapódása a Red Bullal Hockenheimben

Pierre Gasly idén először a Brit Nagydíjon nyújtott jobb teljesítményt, de most ismét hibázott, aminek autótörés lett a vége. A téli teszteken kétszer is megtette ezt, amikor Dr. Helmut Marko figyelmeztette őt. A francia szempontjából ez az incidens talán a lehető legrosszabbkor jött, de így is van esélye arra, hogy megtartsa a helyét. A baleset a második szabadedzésen történt. A Red Bull hozzátette, "bosszantó", ami történt, de nem tudnak már mit tenni.