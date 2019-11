Videón, ahogy Hamilton majdnem belerohan Bottasba Interlagosban

Időről időre a szabadedzéseken is történnek hajmeresztő jelenetek. Ez a legtöbb alkalommal figyelmetlenségre, vagy a nem megfelelő tájékoztatásra vezethető vissza. Most is valami hasonlóról lehetett szó, ráadásul a világbajnok Mercedes háza táján, ahol Valtteri Bottas nagyon rossz helyre került, és Lewis Hamilton igen komoly tempóval érkezett.

Hamilton ismét bizonyította, hogy a reflexei a helyén vannak, mert máskülönben ebből egy igen komoly csattanás is lehetett volna. Több mint kellemetlen lett volna, ha a két Mercedes egymást töri össze egy pénteki napon, és mindezt Toto Wolff csapatfőnök távollétében, aki több év után hagy ki egy nagydíjat a Forma-1-ben.