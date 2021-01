Videón a 2020-as F1-es szezon tíz legjobb előzése

Van azonban olyasmi, ami annyira izgalmas tudna lenni, mint a kerék a kerék elleni csaták vagy egy briliánsan kivitelezett előzési manőver? Ezt a kérdést talán nehéz megválaszolni, de az biztos, hogy azért idén is láthattunk zseniális előzéseket a versenyek során.

A Forma–1 hivatalos oldala pedig visszatekintve a tavalyi évre, most összegyűjtötte a top 10 előzési manővert. A videóban szerepel például Alex Albon szuper külső íves megmozdulása Daniel Ricciardo ellen Mugellóban, melynek révén a brit-thai megszerezte élete első dobogóját.

Danyiil Kvjat Imolában a biztonsági autós újraindítás után hamar maga mögé utasította Albont és Sergio Perezt, majd pedig levadászta Charles Leclerc-t is a negyedik helyért. Aztán persze nem maradhatott ki Pierre Gasly elképesztően bátor előzése sem, amelyet Perez ellen mutatott be az Eau Rogue felé menet Belgiumban.

Ezek mellett korábbi és ideiglenes csapattársak is egymásnak feszültek, és olyan is volt, aki rövid időn belül mindkét Alfa Romeót maga mögé tudta utasítani. Ki külső, ki belső íven hagyta faképnél ellenfelét, de előfordult, hogy mindent be kellett vetni egy sikeres megmozduláshoz.

A kérdés már csak az, hogy melyik volt akkor a 2020-as idény legjobb és legszebb manővere. A videóból kiderül.

