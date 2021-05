Mick Schumacher remek tempót diktált Monacóban a szombati harmadik szabadedzésen, és az edzés leintése előtt a 14. legjobb időt autózta, ami elég lett volna arra is a délután 3 órakor kezdődő időmérőn, hogy bejusson a Q2-be.

A német azonban túl nagy sebességet vitt át a kaszinó előtti 4-es kanyarban, így egy „sima” pályán csak megpörgött volna, Monacóban azonban a falak közelsége miatt egyből a szalagkorlátban találta magát.

A Haas nem is tudta megjavítani időben az időmérőre a VF-21-et, mivel megsérült az autó utascellája is, valamint sebességváltót is cserélniük kellett, amiért még egy 5 rajthelyes büntetést is kap papíron Mick, aki holnap az utolsó helyről fog rajtolni.

Schumacher csapattársa, Nyikita Mazepin szintén ígéretes tempót mutatott a harmadik szabadedzésen, és a 16. legjobb időt autózta, a két Williams előtt. A csapatfőnök Günther Steiner is úgy fogalmazott, hogy az orosz „most volt a legboldogabb” a Forma-1-es karrierjének kezdete óta.