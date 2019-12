Videó: Raikkönen látszólag kiválóan érezte magát a karácsonyi bulin

Az idei évre teljesen lecserélődött az Alfa Romeo (korábbi nevén: Sauber) párosa: tavaly még Charles Leclerc és Marcus Ericsson volt a csapat két versenyzője, 2019-re viszont már Kimi Raikkönen és Antonio Giovinazzi került a csapathoz.

Az Alfa jól kezdte az idényt, viszont nem sokkal sikerült túlszárnyalniuk tavalyi eredményüket: idén is nyolcadikak lettek a konstruktőrök között, csak 48 pont helyett idén 57 egységet gyűjtöttek – ebből pedig 43-at Raikkönen „vállalt”.

Múlt héten pedig sor került az Alfa Romeo karácsonyi bulijára is, ahol Raikkönen az istálló magyar eSport versenyzőjével, Bereznay Dániellel is készített közös képet, és a jelek szerint egyáltalán nem unatkozott a finn: kalapácsozásban is kipróbálta magát, ahol sikerült elérnie a maximális pontot.

A hatékony ütés és az utána következő „ünneplés” a lenti videón tekinthető meg.