Videó: Lance Stroll is túl van az üléspróbán az Aston Martinnál!

A 2021-es előszezon egyik legjobban várt pillanata volt, amikor Sebastian Vettel január végén először mutatta meg magát már az Aston Martin csapatánál, stílusosan egy Aston Martin DBX-szel érkezve az üléspróbára.

A brit csapathoz idén érkező négyszeres világbajnok csapattársa Lance Stroll lesz, aki szinte otthon érezheti magát a csapatnál, azonban neki is furcsa lehet az új arculat, hiszen idén váltott az Aston Martin névre az eddig Racing Pointként szerepelt istálló.

Ahogy az a lenti videóból is kiderül, Stroll is túl van az üléspróbán, ráadásul megtekinthetjük a csapat overállját is, más kérdés, hogy ez vajon a végleges megoldás lesz-e, vagy a szponzorokon felül is kerül-e még valami rá.

Mindenesetre a tulajdonos, Lawrence Stroll fia elégedett azzal, amit látott, még ha állítása szerint pár sajtburger még rá fog férni, mindenesetre optimistán zárja a videót: "Ha olyan jól megy, mint ahogy kinéz, akkor jók leszünk.

