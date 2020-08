Videó: Az F1 10 nagy gumidrámája (Hamilton, Räikkönen, Mansell…)

A 2020-as Brit Nagydíj meglehetősen nyugodt mederben telt az utolsó körökig, akkor azonban nagyon elfogytak az abroncsok az autókon, ennek következtében Valtteri Bottas, Carlos Sainz és Lewis Hamilton is defektet kapott – a pechesek közül még Hamilton járt a legjobban, aki így is győzni tudott.

Valószínűsíthetően ennek apropóján gyűjtötte össze az F1.com a sport top-10 gumidrámáját, amelyben az idei első silverstone-i verseny is helyet kapott. Ezen kívül egy másik hírhedt brit futam is bekerült a közelmúltból: 2013-ban Hamilton, Vergne és Pérez is defektet kapott a versenyen.

Még több hír: Döntő szempont volt, hogy a Ferrari megtarthatta vétójogát

A videóban szerepel még Kimi Räikkönen drámája a 2005-ös Európa Nagydíjról, amikor a verseny legvégén adta meg magát a felfüggesztése a vibráció következtében, míg Mansell az 1986-os szezon zárófutamán, az Ausztrál Nagydíjon járt pórul.

A videó a Forma-1 10 legnagyobb gumidrámájáról erre a linkre kattintva érhető el.

SZAVAZÁS: Kit választanál a Red Bull helyében 2021-re?

Sokat nem kellett várnunk arra, hogy egy remek onboard videót kapjunk Bahrein potenciális új vonalvezetéséről, amin az F1-es mezőny versenyezhet az év végén.