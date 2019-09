Vettel újabb érdekes sisakcseréje, ezúttal Szingapúrban

Sebastian Vettel nagyon nagy rajongója a különböző sisakoknak és sisakfestéseknek. A német világbajnok, aki évek óta a Ferrari versenyzője, nagy tisztelettel van a társai felé, és már többek között Lewis Hamiltonnal is cserélt fejfedőt. Most egy olyan pilótával cserélt, aki noha soha nem versenyzett az F1-ben, igen nagy múltra tekint vissza.

Loic Duval 2002-ben kezdte a profi pályafutását a Formula Renault Campus France bajnokságban, amit meg is nyert, akárcsak 2003-ban a Formula Renault 2000 France sorozatot. A következő címére sokat kellett várnia. Ez 2009-ben volt a Formula Nipponban, majd 1 esztendővel később a Super GT-ben is diadalmaskodni tudott.

Duval Japánban is igen nagy tapasztaltra tett szert, miközben Le Mansban is rajthoz állt. 2013-ban a WEC sorozatot húzta be az Audival. Abban az évben a legendás francia futamot is megnyerte, pályafutása legnagyobb eredményét megszerezvén. A francia mögött megszámlálhatatlan mennyiségű futam van a különböző kategóriákban, így egy igen sokrétű versenyzőről beszélünk, aki a DTM mellett a Formula E-ben is kipróbálta magát.