Vettel és Hamilton ütközése Bakuban: Tényleg büntetőfékezés történt?

A Daniel Ricciardo győzelmével végződő 2017-es Azerbajdzsáni Nagydíjon háromszor is be kellett hívni a safety-cart, és a pályán található törmelék miatt piros zászlóval is meg kell szakítani a versenyt.

A második safety-car periódus során Lewis Hamilton vezette a mezőnyt a második helyen álló Sebastian Vettel előtt, amikor a 19.körben a 15. kanyarból váratlanul lassan hajtott ki a brit pilóta.

Vettel nem tudott időben fékezni, és nekiment a Mercedesnek, aminek megsérült a diffúzora, Vettelnek pedig az első szárnya, Vettel azonban mivel büntetőfékezésnek gondolta az esetet, bosszúból még oldalról nekiment Hamiltonnak.

A versenybírók végül egy 10 másodperces stop&go büntetéssel sújtották Vettelt, mivel Hamilton adataiból világosan ki tudták olvasni, hogy nem nyomta meg a fék pedált a kérdéses szituációban.

Vettel azonban még a büntetéssel együtt is Hamilton előtt végzett a versenyen, miután a brit pilóta igen szokatlan problémával találkozott: a fejvédője kilazult, amit kötelezően cserélni kellett, ez pedig egy plusz bokszkiállást jelentett a britnek.

Vettel a futam után is ártatlannak vallotta magát, mondván, nincs baja Hamiltonnal azonban amit tett a pályán, az szerinte egyáltalán nem volt rendben.

