Vettel drámai defektje a Ferrarival: vezető helyről szállt el (videó)

Folytatjuk a hangolódást az évadnyitó Osztrák Nagydíjra, ami a következő héten kerül megrendezésre a Forma-1-ben, zárt kapuk mögött, tehát közönség nélkül. Rögtön két futamot is tartanak a Red Bull Ringen, és egy hét leforgása alatt.

Ennek kapcsán a Forma-1 nemrég teljes egészében levetítette a fordulatokat is tartalmazó 2016-os Osztrák Nagydíjat. Ebben a szezonban is csak a Mercedesek lehettek az esélyesek a bajnokságban, ami nem okozhatott meglepetést.

Az azonban már inkább, hogy Nico Rosberg legyőzte Lewis Hamiltont, és világbajnoki címet nyert. Nem sokkal később visszavonult, így elmaradt a nagy visszavágó a Mercedes párosa között. Érdekes lett volna látni, hogy mire mennek egymással 2017-ben.

A 2016-os Osztrák Nagydíj időmérő edzését Hamilton húzta be. Közvetlen mögötte három német pilóta foglalt helyet Rosberg, Hülkenberg és Vettel személyében. Ez egy igen jó lehetőség lehetett volna a Force India versenyzőjének, aki azonban még a futamot sem tudta befejezni.

Sebastian Vettel még jobb helyzetben volt a Ferrarival, és a 26. körig vezette is a futamot, majd megtörtént az, ami finoman szólva is befolyásolta a végeredményt. Az olaszok nem akarták elhinni, amit láttak, és természetesen a német világbajnok is nagyon csalódott volt.

Mint az a videóban is jól látszik, a Ferrari jobb hátsó abroncsa egyszerűen felrobbant, és azon a ponton már nem lehetett mit tenni. Vettel ugyan megfogta a gépet, az esélyei tizedmásodpercek alatt szálltak el a győzelemére és a jobb eredményre.