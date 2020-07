Verstappen: Lewis nem akarta kiütni Albont, előre kell tekintenünk

„Szerintem Lewis nem akart összeütközni Alexszel, egyszerűen nagyon balszerencsés eset volt. Nagyszerű manőver volt Alextől, hogy ott a külső ívet választotta, nem hiszem, hogy sokan bemerték volna vállalni azt ott.”

„Jó volt ezt látni, igaz, nem is szabadott volna ezt kívülről látnom, de én akkor már a szobámban pihentem.”

„Szerintem teljesen normális ez a büntetés egy ilyen eset után, de sajnos ezzel mégiscsak tönkretette Alex versenyét. Ő (Lewis) befejezte a versenyt, és negyedik lett, míg Alex elvesztette a lehetőséget a jó szereplésre, de ez van.”

Max Verstappen, Red Bull Racing and Alexander Albon, Red Bull Racing in the press conference

Fotó készítője: FIA Pool