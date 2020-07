Verstappen különleges ajándékot kapott a Red Bull szerelőitől, ki nem találjátok, mit: nagy formák!

Az első csoda az volt, hogy Max Verstappen még vissza tudott evickélni a rajtrácsra, és nem ragadt a gumifalban, ami könnyen lehet, hogy egy nullázást jelentett volna számára. Azzal, hogy a szerelői tökéletes munkát végeztek, megkapta a lehetőséget a jó eredményre.

Végül a második helyen fejezte be a versenyt, ami még a maximumnál is több volt, mivel Valtteri Bottas így is majdnem megelőzte őt a végjátékban. Max remek munkát végzett a hibája után, és hálás volt a szerelőknek.

A versenyt követően összeálltak egy közös fotóra, és Verstappen még egy különleges ajándékot is kapott. Megkapta azokat az elemeket, amiket kicseréltek az autóján a rajt előtt. Volt is belőle nevetés, de Max ezt most nem fogja kitenni a falára, mert nem túl jó emlékei fűződnek hozzá. Az autóban az első szárny mellett a kormányösszekötőt és a lengőkart cserélték.

Egyre érdekesebb pletykák vannak a Ferrari körül...

