Verstappen is nagy forma: videón az év egyik legjobb rádióüzenete

A Red Bull Racing nagy reményekkel vágott neki az idei évnek a Forma-1-ben, de csalódniuk kell a túl domináns Mercedes miatt. Talán már Max Verstappen is feldolgozta a dolgot, és lehetséges, hogy 2021-ben sem lesz más helyzetben.

A Brit Nagydíjat akár meg is nyerhette volna a két Mercedes defektje miatt, ám Hamilton még három kerékkel is célba tudott érni, begyűjtvén ezzel a 25 pontot. Akkora előnyt autózott ki a holland előtt, hogy ez is belefért neki.

Verstappen egy igen unalmas versenyt futott, és saját magát és a csapatát szórakoztatta az egyik rádióüzenettel, amiben a versenymérnökét arra kérte, hogy ne felejtsen el inni. Általában ez pont fordítva szokott történni.

Igen, a Mercedes tárgyalt Vettellel...

