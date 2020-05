Verstappen ezzel az előzéssel igen magasra tette a lécet: Nasr bánta a dolgot (videó)

Noha Max Verstappen még mindig csak 22 esztendős, már 6 szezon áll a neve mellett a Forma-1-ben. Eddig összesen 102 nagydíjon volt ott, de egy olyan szezonról sem beszélhetünk, amikor egy világbajnoki címre esélyes gépet kapott volna.

Az eddigi legjobb éve a 2019-es volt, amikor a két Ferrarit maga mögé utasítva harmadik lett. Jelenleg 8 győzelemmel, 2 rajtelsőséggel, 7 leggyorsabb körrel, 31 dobogós helyezéssel és közel 950 ponttal várja a folytatást.

Max érkezésére nagy szüksége lehetett a sportnak, és nemcsak a Holland Nagydíj miatt. Számos olyan versenyt láthattuk, ami Verstappen manőverei és teljesítménye nélkül nem lettek volna olyan emlékezetesek.

A 2015-ös Belga Nagydíj is ide sorolható. Akkor még csak az első évét töltötte a Forma-1-ben, közvetlen azután, hogy a 2014-es szezon utolsó felében három szabadedzésen is lehetőséget kapott. Sokat nem kellett várnunk a fiatal pilóta pontszerzésére, és Malajziában már ott is volt a TOP-10-ben.

Ezt követően sokáig nem volt pontszerző, legközelebb csak Ausztriában iratkozott fel a listára, majd a nyári szünet előtt a Magyar Nagydíjon 4. lett. Spában szintén jó teljesítményt nyújtott, amiről az F1 is megemlékezett a hivatalos Instagram oldalán keresztül. A Nasr elleni előzése egyenesen szenzációs volt, amit előtte szimulátorban gyakorolt, és azt a való életben is megvalósította.

