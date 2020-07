Verstappen céges autója a hétvégére a Hungaroringen

A Red Bull Racing és az Aston Martin együttműködése hamarosan véget ér, mivel az autómárka átvándorol a Racing Pointhoz, és gyári csapatként folytatja tovább. Ez pedig összeférhetetlenséget jelentene, de nem kell aggódnunk, hogy az osztrákok ne találnának egy következő nagy nevet, névadót.

Egyelőre azonban továbbra is az Aston Martin a névadó a Red Bullnál, és többek között a céges autókat is ők biztosítják számukra. Max Verstappen is egy ilyen géppel közlekedhet a hétvégén a Hungaroring és a szállása között.

Az FP3 délben veszi kezdetét, ami izgalmasnak ígérkezik, bár a pálya folyamatosan szárad. Lehetnek még esőzések a későbbiekben, akárcsak vasárnap. Minden adott ahhoz, hogy jól szórakozzunk a Magyar Nagydíj ideje alatt.

Úgy tűnik, ezzel nincs vége...

