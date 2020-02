Verstappen bemutatta a legújabb F1-es sisakját (videó)

Nemrég Alexander Albon, a Red Bull-Honda táj versenyzője mutatta be a 2020-as idényre tervezett fejfedőjét. Sokat nem kellett várnunk arra, hogy Max Verstappen is beálljon a sorba, és nem sokkal ezelőtt a holland is megmutatta az új tervezését.

A Red Bull Racing sztárja, aki nemrég egy több évre szóló szerződést írt alá a Forma-1-ben, változtatott az idei évre, és egy eltérő designt mutatott be, közvetlen a Ferrari nagy bemutatója előtt, ami 18 óra 30 perckor veszi kezdetét.

Verstappen sisakja az új támogatója, a CarNext.com miatt változtatott, amiről boldogan beszélt. Ugyanakkor nem akart túl sokat változtatni a tervezésen, de a különbségek jól láthatóak, amikről az F1-es sztárpilóta is beszámolt.

"A legfontosabb változás a sisakomon új partnerem, a CarNext.com megjelenése. Nem akartam sokat változtatni a sisakomon, mert nagyon tetszik a fehér szín a háttérben. Egy kicsit több fehéret és aranyat választottam a sisak tetejére."

"Az oroszlán színei a tavalyi ellentétei: tavaly piros volt arany árnyékolással, most arany, piros beütéssel. A sisak hátulján a részletek arany színt kaptak. Nem változtattam rajta sokat, de frissebbnek néz ki. A Halo-val az autókon, ez a sisak még feltűnőbb lesz. Nagyon boldog vagyok vele!"

Max nagyon izgatott az új autója miatt, amit holnap mutatnak be. Ez lehet az első olyan Red Bull-Honda, amivel a bajnoki címért harcolhat. Az osztrákok és a japánok oldaláról is rendkívül pozitívak, ami akár beszédes is lehet.

A bemutató keretén belül a Red Bull és a Honda rögtön pályára is küldi az autóját Silverstone-ban egy shakedown során, akárcsak a Mercedes. Ezeken a "teszteken" maximum 100 kilométert tehetnek meg a csapatok a Pirelli demonstrációs abroncsain.

A hu.motorsport.com természetesen a lehető leggyorsabban be fog számolni az eseményről, akárcsak a Renault esetében, melynek ugyancsak szerdán lesz a bemutatója. A franciák Párizsban tartják meg a nagy eseményüket.

