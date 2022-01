Véres plüss kutyát küldtek az F1 vezérigazgatójának állatjogi aktivisták

A PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) állatvédő csoport aktivistái az alaszkai Iditarod kutyaszánverseny elleni tiltakozássorozatának lett újabb „célpontja” Domenicali, mivel a versenyt, amelyen a PETA állításai szerint már több, mint 150 kutya pusztult el, a Liberty Broadband Coroprations helyi leányvállalata, a GCI telekommunikációs cég szponzorálja.

A PETA egy nyilvános levelet is csatolt a Domenicalinak küldött plüss mellett, írja a Speedcafe, amelyben kifejezik reményünket azzal kapcsolatban, hogy az F1 vezérigazgatója a Liberty Media-n keresztül meg fogja vonni a szánverseny pénzügyi támogatását, ami állításuk szerint meghaladja az évi 180,000 fontos értéket.

A Liberty Broadbandnek és a Liberty Media-nak is Greg Maffei a vezérigazgatója, azonban a két cég működése egymástól független, a Forma-1 pedig szintén „csak” a Liberty Media portfóliójának egyik része.

A képet, amit a téma érzékenysége miatt nem helyeztünk el a cikkben, itt tudjátok megnézni.