Vandoorne-nak marad a játék, ha már nem ugorhat be Stroll helyére

Tovább folytatódik a kissé kaotikus nürburgringi hétvége. Pénteken egyetlen métert sem mentek az autók a rossz időjárás miatt, szombaton pedig kiderült, hogy mivel Lance Stroll nem érzi 100 százalékosan magát, így ismét Nico Hülkenberg ülhet majd be a Racing Pointba.

A német hamar meg is érkezett a helyszínre, bár állítólag eleve úton volt már oda, hiszen egyéb szerepe is lett volna a hétvége folyamán. Ez pedig azt jelenti, hogy Stoffel Vandoorne, aki hivatalosan a Mercedes és a Racing Point tartalékpilótája is, ismét nem versenyezhet a csapattal.

Miután kiderült, hogy Hülkenberg lesz a helyettes, Vandoorne a Twitteren posztolta, hogy mivel üti el az időt, ha már ő nem lehet ott a versenypályán. „Hát ebből COD-ozás lesz… Érezd jól magad, Nico!” – írta Vandoorne, aki tehát Call of Duty-val vigasztalódik.

Azért is esett inkább a németre a választás, mert ő már vezette idén a Racing Point autóját, volt üléspróbán, nagyjából ismeri az autót, annak kormányát és viselkedését is. Vandoorne esetében ennyire rövid idő alatt nem tudták volna megoldani a beugrást.

Most már csak az a kérdés, hogy mire lesz képes Hülkenberg ezen a hétvégén. A Racing Point Perezzel nem tűnt annyira rossznak a mai szabadedzésen, de azért talán annyira erősnek sem. A pályát már mindenesetre ismeri a beugró „Hulk”, hiszen már versenyzett rajta F1-es autóval is.

